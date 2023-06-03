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Gişede en başarılı süper kahraman animasyon filmleri

‘Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş’in (Spider-Man: Across the Spider-Verse) gösterime girdiği hafta, animasyon formatındaki süper kahraman filmlerinin dünya genelindeki gişe başarısına baktık. Sonuçlar, stüdyoların bu alanda yatırımlar yapmaya devam edeceğini gösteriyor. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

Giriş: 03.06.2023 - 07:02 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 8 - GENÇ TİTANLAR FİLMİ (2018)
    (Teen Titans Go! To The Movies)

    2013'te televizyonda yayınlanmaya başlanan “Teen Titans Go!”, Robin'in liderlik ettiği genç süper kahramanların serüvenlerini anlatan bir animasyon dizisi... Stil olarak eski tarz çocuk animasyonlarının grafik tarzına yakın, daha basit ama canlı ve renkli bir görsel dile sahip. Dizinin ilk sinema uyarlaması da aynı görsel atmosferi koruyor. Öykü, Genç Titanlar'ın bir sinema filminde oynama özlemi üzerine kurulu...  Genç Titanların “ille de film” diye tutturmaları, popülerliği başarı ölçütü olarak almaları ve benmerkezcilikleriyle dalga geçiliyor ama büyüklerin dünyasına kendilerini kabul ettirme istekleri, inatçılıkları ve kararlılıklarıyla alay edilmiyor. Film özü itibarıyla büyüklerin dünyasında var olmak isteyen çocuklarla ilgili bir öykü anlatıyor. Peter Rida Michail ile Aaron Horvath'ın yönettiği filmin yetişkinler için en eğlenceli yanı, süper kahramanlar dünyasıyla ilgili espriler... Toplam hasılat: $52,090,236

  • 7 - DC SÜPER EVCİLLER TAKIMI (2022)
    (DC League of Super-Pets)

    Kendini Superman’in koruyucusu olarak gören Süperköpek Kripto, tüysüz Gine domuzu Lulu’nun etkisiz hale getirdiği Adalet Birliği’ni kurtarmak için, süper güçler kazanan dört evcil hayvanla birlikte hareket etmek ister. Ama işi kolay değildir. Süper güçlerini kaybetmesinin yanı sıra arkadaş edinmekte ve takım oyunu oynamakta zorlanan bir kahramandır o… Köpek, domuz, sincap ve kaplumbağadan oluşan yeni arkadaşlarının ise öncelikle süper güçlerini kontrol etmeyi öğrenmeleri gerekir. Animasyon tekniği, görsel niteliği ve aksiyon sahneleriyle öne çıkan, eğlenceli bir aile filmi.
    Toplam hasılat: $207,557,117

  • 6 - LEGO BATMAN FİLMİ (2017)
    (The Lego Batman Movie)

    Küçük yaşta annesi ve babasını kaybetmiş olan Batman, bir daha o kadar büyük acı yaşamamak için kimseye bağlanmak istemeyen yalnız ve bencil bir süper kahraman… İnsanlardaki kötülüğü ölçebilen lego şeklindeki yapay zekânın sandığı gibi her şeyiyle iyi bir adam olmadığını söylemesi, Batman’i kendisiyle yüzleşmeye itiyor. Onu asıl değiştirense çevresindeki insanlar... Alfred, Samantha ve Dick ile sadece ekip olmayı öğrenmiyor; onlarla birlikte sorumluluğun anlamını keşfediyor, kahramanlığın iyi olmaya yetmediğini anlıyor. “Lego Batman Filmi”, çocuklar kadar yetişkinleri de iyiliğin ve kötülüğün anlamı üzerine düşündürmeyi başaran zihin açıcı bir film. Özellikle Batman – Joker ilişkisi önemli… Film, Joker’in kötü adam olmasında Batman’in de payı olduğunu gösteriyor. Her şey bir yana, Batman hayranları için eğlenceli anlar vaat eden bir film... Senaryo, önceki Batman filmlerine mizahi göndermeler yapmayı ihmal etmiyor. Beyazperdedeki ilk Batman uyarlamalarından “Batman v Superman: Adaletin Şafağı”na kadar uzanan espriler var. Batman’deki Superman kıskançlığının komik anlara vesile olduğunu da belirtelim.
    $312,136,671

  • 5 - MEGAZEKA (2010)
    (Megamind)

    Film iyi, kötü ve süper kahraman mefhumlarına farklı bir yerden bakmaya çalışıyor. Uzak bir gezegenden dünyaya gönderilen “bebek Superman” fikrinden yola çıkılıyor. Ama bu kez ortada iki bebek var. Biri, süper yeteneklerle doğmuş, kahraman olmaya mahkûm, yakışıklı Metro Man. Diğeri ise koca kafalı, mavi derili bir süper zekâ. Yetişme koşulları birini süper kahraman yaparken, diğerini Megazekâ adında bir “kötü adam” haline getiriyor. Megazeka ve Metro Man, temsil etmeye mecbur kaldıkları değerler çerçevesinde kıyasıya rekabet ederken bir gün her şey, Megazekâ’nın zaferiyle aniden bitiyor... Seyirci için de beklenmedik olan bu gelişmenin ardından öykü farklı bir biçimde ilerliyor. Megazekâ, mutlak zafer ya da hâkimiyet istemediğini fark ediyor. Asıl derdinin yeteneklerini göstereceği bir sahne bulmak olduğunu anlıyor.
    Toplam hasılat: $321,885,765

  • 4 - ÖRÜMCEK ADAM: ÖRÜMCEK EVRENİNDE (2018)
    (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

    New York'ta yaşayan genç sanat okulu öğrencisi Miles Morales, paralel evrenlerden gelen başka süper kahramanlarla birlikte, dünyayı Kingpin'in korkunç planlarından kurtarmaya çalışır...  “Beyaz adam ağırlıklı süper kahraman filmi modeli”ni yıkıp, yerine beyazların merkezde yer almadığı, çok kültürlülüğe kapı açan alternatif bir dünya getiren bir süper kahraman filmi… Film, hiç kimsenin doğuştan mükemmel olmadığını, süper kahramanlığın öğrenilemeyeceğini, ancak hissedilerek, içten gelen dürtülerle yapılabileceğini söylüyor. Süper kahramanlığın en önemli özelliğinin süper yeteneklerden ziyade sorumluluk duygusu olduğunun altını çiziyor. Bob Persichetti, Peter Ramsey ve Rodney Rothman'ın yönettiği filmde kendinizi bir resimli romanın içinde dolaşıyormuş gibi hissediyorsunuz. Animasyon tekniği açısından yenilikçi ve yaratıcı bir film...
    Toplam hasılat: $384,256,930

  • 3 - İNANILMAZ AİLE (2004)
    (The Incredibles)

    Bay İnanılmaz ya da Bob Parr, dünyanın en güçlü süper kahramanıdır ama kötülere karşı savaşırken etrafı biraz fazla dağıtır. Süper kahramanlık yapması devlet tarafından yasaklandığında, süper gücü esneklik olan eşi Lastikkız’la birlikte normal bir Amerikalı gibi yaşamak mecburiyetinde kalır. Utangaç kızı Violet ile oğlu Flash’in de süper güçleri vardır ama onlar da sıradan çocuklar gibi davranmak zorundadırlar. Babaları Bob geceleri gizli gizli süper kahramanlık yapmaya devam ederken gizemli bir kadınla karşılaşır ve olaylar gelişir. Ajan filmleriyle süper kahramanlık öykülerini birleştiren, Brad Bird’ün yönettiği bu animasyonun belki de en güçlü ve hoş yanı aile ilişkileri…
    Toplam hasılat: $631,607,053

  • 2- 6 SÜPER KAHRAMAN (2014)
    (Big Hero 6)

    Robot dâhisi genç Hiro’nun geliştirdiği “mikrobot” teknolojisi, esrarengiz bir kötü adamın eline geçer. San Fransokyo adında hayali şehirde geçen öykünün özelliği, robotlar ve bilgisayar yazılımlarıyla harikalar yaratan kahramanların, kötülere karşı fiziksel güçleri ya da doğaüstü yetenekleriyle değil, ileri teknolojiyle savaşmaları... Penguene benzeyen sağlık robotu “pofuduk” Baymax’ın, Hiro tarafından “İsviçre çakısı gibi bir aksiyon kahramanı”na dönüştürülmesi de hoş. ‘6 Süper Kahraman’, Marvel Comics kahramanlarının yer aldığı ilk Disney filmi olma özelliğini de taşıyor.
    Toplam hasılat: $657,869,686

  • 1 - İnanılmaz Aile 2 (2018)
    (Incredibles 2)

    İlk filmde, süper güçlere sahip kadınla erkeğin aile kurup çoluk çocuğa karışması, harika bir fikre dönüşüyordu. “Süper aile” olmanın ötesinde öncelikle gerçek bir aileydiler. Her aile gibi normal sorunları vardı ve kendimizi onlara yakın hissediyorduk... Yine Brad Bird'ün yönettiği ikinci film, hayatımızı kaplayan dijital ekranlarla olan tehlikeli ilişkilerimize dikkat çekse de, asıl mesele yine “aile halleri”yle ilgili... Lastikkız Helen, dışarıda süper kahramanlığın gereklerini yerine getirirken Bob ise evde Violet'in ergenlik bunalımları, Flash'in matematik ödevleri ve bebek Jack-Jack'le uğraşmanın dünyayı kurtarmaktan daha zor olduğunu anlıyor. Anlatımı, karakterleri, öyküsü, görsel atmosferi ve animasyon tekniğiyle öne çıkan bir film. “Güçlü ifadelere sahip yüzler, karikatürize bedenler ve gerçekçi bir arka fon” formülüne yaslanan “İnanılmaz Aile tarzı”nın bir başka vazgeçilmez unsuru da yönetmen Brad Bird'ün sahneleri, gerçek film çekimleri gibi tasarlaması...
    Toplam hasılat: $1,243,225,667 

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