6 - LEGO BATMAN FİLMİ (2017)

(The Lego Batman Movie)



Küçük yaşta annesi ve babasını kaybetmiş olan Batman, bir daha o kadar büyük acı yaşamamak için kimseye bağlanmak istemeyen yalnız ve bencil bir süper kahraman… İnsanlardaki kötülüğü ölçebilen lego şeklindeki yapay zekânın sandığı gibi her şeyiyle iyi bir adam olmadığını söylemesi, Batman’i kendisiyle yüzleşmeye itiyor. Onu asıl değiştirense çevresindeki insanlar... Alfred, Samantha ve Dick ile sadece ekip olmayı öğrenmiyor; onlarla birlikte sorumluluğun anlamını keşfediyor, kahramanlığın iyi olmaya yetmediğini anlıyor. “Lego Batman Filmi”, çocuklar kadar yetişkinleri de iyiliğin ve kötülüğün anlamı üzerine düşündürmeyi başaran zihin açıcı bir film. Özellikle Batman – Joker ilişkisi önemli… Film, Joker’in kötü adam olmasında Batman’in de payı olduğunu gösteriyor. Her şey bir yana, Batman hayranları için eğlenceli anlar vaat eden bir film... Senaryo, önceki Batman filmlerine mizahi göndermeler yapmayı ihmal etmiyor. Beyazperdedeki ilk Batman uyarlamalarından “Batman v Superman: Adaletin Şafağı”na kadar uzanan espriler var. Batman’deki Superman kıskançlığının komik anlara vesile olduğunu da belirtelim.

$312,136,671