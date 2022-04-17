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STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEM: Arda Kardeşler
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports 1
GİRESUNSPOR: Okan, Hayrullah, Sergen, Perez, Aziz Behich, Hamidou, Flavio, Shapi Suleymanov, Chiquinho, Sergio, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş
BEŞİKTAŞ: Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Necip, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi
TEKNİK DİREKTÖR: Valerien Ismael
Ligde 13 galibiyet, 11 beraberliği ve 8 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 50 puan topladı.
GZT Giresunspor ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 yenilgi sonunda 39 puan elde etti.
Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş, evinde GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup olmuştu.
Ismael ile 4 puan adı
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çıktığı 2 maçta birer beraberlik ve galibiyet aldı. Ismael yönetimindeki ilk maçta Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evinde ise Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendi.
Son 5 maçta 6 puan
Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 6 puan alabildi. Bu süreçte Aytemiz Alanyaspor'a üstünlük kurabilen Beşiktaş; Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1) ve Trabzonspor (1-1) maçlarını berabere bitirdi. Beşiktaş, söz konusu dönemde Galatasaray ile oynadığı derbi maçında ise 2-1 mağlup ayrıldı.
Deplasman karnesi kötü
Beşiktaş, bu sezon ligdeki deplasman maçlarında istediği sonuçları alamadı. Dış sahada 16 maça çıkan siyah-beyazlı ekip bunların sadece 3'ünü kazanabildi. 7 deplasman maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş, rakiplerine 6 kez mağlup oldu ve 16 puan toplayabildi.
Beşiktaş, son 2 deplasman maçında ise Galatasaray'a yenilirken, Trabzonspor ile berabere kaldı.
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