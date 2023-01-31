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Giresun´da karı-koca evde ölü bulundu

Giresun´un Görele ilçesinde 70 yaşındaki Ali Tetik sandalyede çamaşır ipiyle asılı, 65 yaşındaki eşi Sevim Tetik ise evin holünde ölü halde bulundu

Giriş: 31.01.2023 - 22:41 | Güncelleme: ABONE OL
Giresun´da karı-koca evde ölü bulundu
Giresun´da karı-koca evde ölü bulundu
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DHA

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Burunucu köyünde meydana geldi.

Ali- Sevim Tetik çiftinden dün akşamdan bu yana haber alamayan yakınları, durumu köy muhtarına bildirdi.

Çiftin yaşadığı eve giden muhtar, mutfak camından evin içerisini kontrol etti. Bu sırada muhtar, Ali Tetik´in sandalye üzerinde oturur vaziyette hareketsiz olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Ali Tetik´in çamaşır ipiyle asılı, eşi Sevim Tetik´in de holde hareketsiz olarak yattığını tespit etti.

Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. 1 çocuk sahibi çiftin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Görele Devlet Hastanesi Morgu´na kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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