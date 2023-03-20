Gaziantep 2023 Ramazan Ayı'nın ilk orucuna hazırlanıyor. İl genelinde cami ve mescitler teravih namazları için hazırlanırken evlerde ise şimdiden iftar ve sahur hazırlıkları başladı. 11 Ayın Sultanı 2023 Ramazan Ayı'nın ilk orucu öncesi hazırlıklar devam ederken imsak (sahur) ve iftar saatleri merak edilip araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il imsak, iftar ve teravih yani yatsı namazı saatleri tespit edildi. Peki, 2023 Gaziantep imsak ve iftar saati kaç? Gaziantep oruç açma ve oruca niyetlenme saatleri belli oldu mu? Hemen belirtelim ki Gaziantep imsak (sahur) iftar ve teravih saatleri Habertürk 2023 İmsakiyesi Gaziantep sayfası üzerinden rahatlıkla kontrol edilebilecek.

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