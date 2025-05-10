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        Haberler Gündem Güvenlik Giresun'daki yasa dışı bahis operasyonunda 6 tutuklama

        Giresun'daki yasa dışı bahis operasyonunda 6 tutuklama

        Giresun merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 00:39 Güncelleme: 10.05.2025 - 00:39
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        Giresun'daki yasa dışı bahis operasyonunda 6 tutuklama
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        Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Giresun'a getirilen zanlıların işlemleri tamamlandı.

        AA'nın haberine göre; adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 13 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli de savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

        Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada ise R.K'nin kurucusu olduğu örgütsel faaliyet çerçevesinde "Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" ve benzeri suçlar kapsamında eylemlerde bulunan şüphelilerin tespit edildiği belirtildi.

        Açıklamada, Giresun ve ilçeleri başta olmak üzere İstanbul, Konya, Batman, Rize, Ankara ile Bursa'da belirlenen 27 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız tabanca, bilgisayar, hard disk, flash bellek, banka kartı gibi suç ve suç unsuru olduğu değerlendirilen deliller ile dijital materyaller ele geçirildiği kaydedildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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