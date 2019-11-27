Giresun'un Yağlıdere ilçesindeki Gölyanı Obası, doğal gölü, yöreye özgü ahşap mimarili evleri ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

AA'nın haberine göre ilçeye yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan Gölyanı Obası, Giresun'un en önemli doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Yağlıdere Belediyesi tarafından başlatılan çalışmayla obanın tabiat parkına dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, yaptığı açıklamada, Gölyanı Obası'nın Türkiye'de eşine ender rastlanır turizm destinasyonlarından birisi olduğunu söyledi.

İbaş, bir süre önce Gölyanı'nın tabiat parkı haline dönüştürülmesi için girişimlerde bulunduklarını aktardı.

Giresun Valiliği, İl Genel Meclisi ve Yağlıdere Kaymakamlığının da destekleriyle hazırladıkları talep dosyasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Parklarını Koruma Genel Müdürlüğüne teslim edeceklerini dile getiren İbaş, şunları söyledi:

"Gölyanı Obası, Türkiye'nin bakir alanlarından bir tanesi. Yağlıdere'ye yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, sit alanı ve mera vasfı olan bir yer. Buranın tabiat parkı olması için girişimlere başladık. Hazırladığımız talep dosyamızı Tabiat Parkları Koruma Genel Müdürlüğüne sunacağız."