Giresun'da, uyuşturucu ticareti ve taşımacılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Polis ekiplerince "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 483 adet uyuşturucu hap ve 103,9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.K. ve F.U, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesine sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece A.K. tutuklanırken, F.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.