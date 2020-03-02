Coşkun Taşçı yönetiminde Trabzon yönüne giden 28 AAJ 444 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Soğuksu Mahallesi Kaba Deresi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette ilerleyen Hüseyin Çilingir idaresindeki 55 BDB 15 plakalı TIR'a yandan çarptı.

AA'nın haberine göre; kazada yaralanan sürücü Taşçı ile otomobildeki Ahmet Keskin, Opr. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.