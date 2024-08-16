Giresun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

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Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Duroğlu beldesi Çalca köyünde meydana geldi.

Enver Bayram yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Sıtkı Uzun'un kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Enver Bayram ile araçtaki Sevim. B., Ayşe. T., Hakan T., Menşure S. ile otomobil sürücüsü Sıtkı Uzun ile içerisindeki Büşra U., Selma M., Merve A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.