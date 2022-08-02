Giresun'da 3 yaşındaki çocuk kayıp!

Giresun'da kaybolan erkek çocuğunu aramak için çalışma başlatıldı.

Bulancak ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde 3 yaşında olduğu öğrenilen Y.M., dün evinin bulunduğu bölgede kayboldu.

Küçük çocuğa ulaşamayan yakınları jandarmadan yardım istedi. Bölgede AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri ile köylüler tarafından arama çalışmasına başlandı.