Giray Altınok, yeni projesi için mesai yaptı
Ünlü oyuncu Giray Altınok, Nişantaşı'nda arkadaşıyla yeni bir hikâye üzerinde çalışırken görüntülendi
Giriş: 27.03.2025 - 20:36 Güncelleme: 27.03.2025 - 20:36
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Giray Altınok, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Bir mekânda erkek arkadaşıyla oturan Altınok, bilgisayarından yeni çalışmalarını paylaşarak fikir alışverişinde bulundu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, yeni bir hikâye üzerinde çalıştığını belirtti. Uzun süre mekânda kalan Altınok, projelerine odaklanarak çalışmalarına devam etti.
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