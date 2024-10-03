Giovanni Van Bronckhorst'tan Mert Günok açıklaması!

REKLAM advertisement1

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Hollandalı çalıştırıcının o sözleri:

Mert tam olarak hazır değildi. Mert ile Ersin'i yer değiştirmek zorunda kaldık. Mert'i pazara gününe yetiştirmeye çalışıyoruz ama bugün için hazır değildi. Şu anda sakatlığı var.

Çok iyi taraftar desteğimiz var. İç saha maçlarını seviyorum. Bu durumdan keyif alacak ve maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. MUÇI HAKKINDA... Pazartesi de şans buldu. Hücumda da cesur olmak istiyoruz. Bu yüzden kanatlarda bugün Muçi ve Milot'u değerlendireceğiz.