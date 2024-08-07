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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Giovanni Guidetti: Bir suçlu arıyorsanız beni suçlayın - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Giovanni Guidetti: Bir suçlu arıyorsanız beni suçlayın

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları voleybol branşında İtalya, Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Mücadeleyi 3-0 kaybederek olimpiyatlara veda eden Sırbistan'da karşılaşma sonrası başantrenör Giovanni Guidetti ayrılık sinyali verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 12:08 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:08
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        "Bir suçlu arıyorsanız beni suçlayın"
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        2024 Paris Olimpiyatları çeyrek final karşılaşmasında İtalya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İtalya 26-24, 25-20 ve 25-20 sonuçlanan setlerle 3-0 kazandı ve yarı finalde Türkiye’nin rakibi oldu.

        İtalya’dan Paola Egonu ve Sırbistan’dan Tijana Boskovic 19’ar sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

        "EĞER KIZACAKSANIZ LÜTFEN BANA KIZIN"

        Maçın ardından konuşan Guidetti, veda sinyalleri verdi:

        "Şu son maçın bu oyuncu grubunun Sırbistan için yaptıklarını gölgede bırakmasını istemiyorum. Eğer kızacaksanız, lütfen bana kızın. Onlara değil. Çünkü onlar Sırbistan'a birçok kupa, madalya, başarı getirdi. Son 10-15-20 yılda ülkenizde voleybol seviyesini yükselttiler. Eğer bir suçlu arıyorsanız, beni suçlayın, çünkü onlar inanılmaz şeyler yaptılar."

        "BU BENİM SON MAÇIM"

        "Sözleşmem bitti. Federasyonla tüm yaz boyunca sadece üç dakika konuştum. Bu yüzden bunun da benim son maçım olduğuna inanıyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tüm yaz boyunca, sadece üç dakika. Whatsapp'ta biraz ama yüz yüze üç dakika. Yani, ihtiyacım olan her şeye sahiptim, program, teknik ekip... Ama iletişim, konuşma, planlama yoktu... Muhtemelen hepimiz bu madalyayı kazanacağımızı umuyorduk. Ama olmadı."

        "DUYGUSAL OLARAK ETKİLENECEĞİM"

        "Olimpiyatlara dair kişisel bir motivasyonum yok. Olimpiyatların bir parçası olmaktan gururluyum ve bu büyük turnuva nedeniyle duygusal olarak etkileneceğim. İlk kez altın madalya kazanma isteği ve hırsı olan bir takıma liderlik ediyorum, bu yüzden bu benim için tamamen farklı bir bakış açısı."

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