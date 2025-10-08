Habertürk
        Haberler Dünya Giorgia Meloni UCM'ye şikayet edildi | Dış Haberler

        Giorgia Meloni UCM'ye şikayet edildi

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ortak olduğu iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) şikayet edildiği bildirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 00:22 Güncelleme: 08.10.2025 - 00:24
        Meloni UCM'ye şikayet edildi
        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kendisi ve Savunma Bakanı Guido Crosetto ile Dışişleri Bakanı Antonio Tajani hakkında İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım suçuna ortak oldukları iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) şikayette bulunulduğunu açıkladı.

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) şikayet edildi. Meloni, kendisi ve Savunma Bakanı Guido Crosetto ile Dışişleri Bakanı Antonio Tajani hakkında İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım suçuna ortak oldukları iddiasıyla UCM'ye şikayette bulunulduğunu açıkladı. Meloni, şikayet edilenler arasında İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo'nun Genel Müdürü Roberto Cingolani'nin de olabileceğini aktardı.

        Meloni, "Dünyada veya tarihte buna benzer başka bir vaka olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullanarak, şikayeti kimin veya kimlerin yaptığı hakkında ayrıntı vermedi. Meloni, hakkındaki soykırıma ortak olma suçlamasına şaşırdığını çünkü herkesin İtalya'nın 7 Ekim'den sonra İsrail'e yeni silah sevkiyatı yapmadığını bildiğini söyledi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

