Gigi Hadid ile Bradley Cooper el ele

IRINA SHAYK İLE BİRLİKTEYDİ

Sinemadaki kariyerinin yanı sıra müzikte de iddialı olan ve iki kez Grammy kazanan Cooper, daha önce ünlü Rus model Irina Shayk ile birlikteydi.

Dört yıllık aşkları 2019'da sona ermişti. Bu ilişkiden altı yaşında Lea De Seine adında kızları olan Cooper ve Shayk, çocuklarının ortak velayet hakkına sahipler.