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        Haberler Dünyadan Gigi Hadid ile Bradley Cooper el ele - Magazin haberleri

        Gigi Hadid ile Bradley Cooper el ele

        Hollywood'un yeni gözde çifti Gigi Hadid ile Bradley Cooper, Manhattan sokaklarında el ele yürürken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 09:51 Güncelleme: 28.03.2024 - 09:52
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        • 1

          En son Oscar'a aday olduğu 'Maestro' filmiyle hem yönetmen hem de oyuncu olarak beyazperdede boy gösteren Bradley Cooper ile ünlü süper model Gigi Hadid'in aşkları dolu dizgin devam ediyor.

        • 2

          49 yaşındaki Amerikalı Cooper ile 28 yaşındaki Filistin asıllı Hadid, Manhattan sokaklarında el ele görüntülendi.

        • 3

          İlk kez geçen yıl 5 Ekim'de birlikte görülen çift, el eleyken fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olmadı. Ancak Cooper objektiflere gülümserken Hadid, kameralara bakmamayı tercih etti.

        • 4

          IRINA SHAYK İLE BİRLİKTEYDİ

          Sinemadaki kariyerinin yanı sıra müzikte de iddialı olan ve iki kez Grammy kazanan Cooper, daha önce ünlü Rus model Irina Shayk ile birlikteydi.

          Dört yıllık aşkları 2019'da sona ermişti. Bu ilişkiden altı yaşında Lea De Seine adında kızları olan Cooper ve Shayk, çocuklarının ortak velayet hakkına sahipler.

        • 5

          Jennifer Esposito ile beş aylık evliliği 2007'de sona eren Cooper, daha önce Renée Zellweger, Zoe Saldaña, Suki Waterhouse, Dianna Agron ve Isabella Brewster ile birliktelik yaşamıştı.

        • 6

          ZAYN MALIK'TEN BİR KIZI VAR

          Gigi Hadid'in ise ünlü şarkıcı Zayn Malik ile altı yıllık birlikteliğinden Khai adında üç yaşında bir kızı var. Hadid ve Malik, ilişkilerini 2021'de bitirmişti. Ayrılık sebebi, Malik'in, Gigi Hadid'in annesi Yolanda Hadid'e şiddet uygulamasıydı.

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          Hadid, daha önce Cody Simpson, Joe Jonas ve Leonardo DiCaprio ile aşk yaşamıştı.

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