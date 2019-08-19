19 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
G.I Joe: Misilleme oyuncuları kimler? G.I Joe: Misilleme konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bir aksiyon filmi olan G.I Joe: Misilleme bu akşam STAR TV ekranlarında saat 21.45'te yayınlanacak.
G.I. JOE: MİSİLLEME OYUNCULARI KİMLER?
Dwayne Johnson rolü Roadblock
Channing Tatum rolü Duke
Bruce Willis rolü General Joseph Colton
Adrianne Palicki rolü Lady Jaye
Ray Park rolü Snake Eyes
Lee Byung-hun rolü Storm Shadow
Faran Tahir rolü Cobra Commander
Ray Stevenson rolü Firefly
RZA rolü Blind Usta
Arnold Vosloo rolü Zartan
D.J. Cotrona rolü Flint
Elodie Yung rolü Jinx
Eddie Hargitay rolü Tunnel Rat
Matt Gerald rolü Zandar
Joseph Mazzello rolü Fare
Jonathan Pryce rolü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı
Walton Goggins rolü Warden Nigel James
G.I. JOE: MİSİLLEME KONUSU NEDİR?
Filmde Joe'ların düşmanları olan, Cobra takımı'nın hükümeti ele geçirip kendilerini özel kuvvet olarak tanıtmalarıyla başlıyor, hemen ardından işbirlikçi kahramanlarımız kollarını sıvazlayıp, oyuna müdahale etmesiyle aksiyon başlamış oluyor.
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