Ghezzal'den kafa karıştıran paylaşım!

Beşiktaş'ın çifte kupalı sezonuna 17 asistle damga vuran Rachid Ghezzal'den flaş bir paylaşım geldi.

Cezayirli yıldız, babasının önceki gün bir gazeteye verdiği röportajda "Galatasaray'dan teklif aldık ancak Beşiktaş'ta devam edeceğiz" ifadelerini Instagram hesabından "Yanlış" diyerek yalanladı.

Ghezzal'in ayrıca Instagram profilinden Beşiktaş yazısını da kaldırdığı görülürken bu gelişmeler kafaları karıştırdı.