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        Haberler Spor Futbol İspanya Getafe'nin Arda Güler çılgınlığı - Futbol Haberleri

        Getafe'nin Arda Güler çılgınlığı

        Getafe, EURO 2024'te harika performans sergileyen Arda Güler için gemileri yaktı. İşte Real Madrid'deki son dakika gelişmesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 11:36 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:36
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          Real Madrid'in 19 yaşındaki yıldız futbolcusu Arda Güler, EURO 2024'te ününe ün kattı. Turnuvayı 1 gol 2 asistle tamamlayan yıldız futbolcu, dev kulüpleri peşinde takmayı başardı.

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          EURO 2024'ün ardından İtalyan devi AC Milan, Arda Güler için Real Madrid'in kapısını çaldı. Ancak Los Blancos, bu kiralama teklifini teklifi çok düşünmeden jet hızıyla reddetti.

        • 3

          Arda Güler, yoğun geçen 2023-24 sezonu ve EURO 2024'ün ardından şu anda tatilde. 19 yaşındaki süper solak, kız arkadaşı Duru Nayman ile Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor.

        • 4

          İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre Arda Güler için La Liga kulübü Getafe devreye girdi.

        • 5

          İspanyol ekibinin, yıldız futbolcuyu kiralamak istediği aktarıldı.

        • 6

          Daha önceki haberlerde Real Madrid'in, Arda'yı kiralama düşüncesinin olmadığı bildirilmişti. Los Blancos'un, gelen bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

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