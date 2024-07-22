Getafe'nin Arda Güler çılgınlığı
Getafe, EURO 2024'te harika performans sergileyen Arda Güler için gemileri yaktı. İşte Real Madrid'deki son dakika gelişmesi
- 1
Real Madrid'in 19 yaşındaki yıldız futbolcusu Arda Güler, EURO 2024'te ününe ün kattı. Turnuvayı 1 gol 2 asistle tamamlayan yıldız futbolcu, dev kulüpleri peşinde takmayı başardı.
- 2
EURO 2024'ün ardından İtalyan devi AC Milan, Arda Güler için Real Madrid'in kapısını çaldı. Ancak Los Blancos, bu kiralama teklifini teklifi çok düşünmeden jet hızıyla reddetti.
- 3
Arda Güler, yoğun geçen 2023-24 sezonu ve EURO 2024'ün ardından şu anda tatilde. 19 yaşındaki süper solak, kız arkadaşı Duru Nayman ile Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor.
-
- 4
İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre Arda Güler için La Liga kulübü Getafe devreye girdi.
- 5
İspanyol ekibinin, yıldız futbolcuyu kiralamak istediği aktarıldı.
- 6
Daha önceki haberlerde Real Madrid'in, Arda'yı kiralama düşüncesinin olmadığı bildirilmişti. Los Blancos'un, gelen bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.
-
- 7