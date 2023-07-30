"ÖNCEDEN BURADA PİKNİK YAPILIR BALIK TUTULURDU"

Su seviyesinin şimdiye kadar toplam 2 kilometreye yakın çekildiğini söyleyen Oktay Cantürk, "Ben bu yörenin insanıyım. İşim gereği bu yolu sürekli kullanırım. Büyükçekmece Gölü karşı taraftaki otoban yolunun 300 metre ilerisine kadar suyla doluydu. Ama kuraklık sebebiyle göl yaklaşık 2 kilometreye kadar çekildi. Göl çekilmeden önce vatandaşlar buraya piknik yapmaya, balık tutmaya gelirdi. Ama ne yazık ki bunların hiçbiri artık yaşanmıyor. Keşke bu duruma bir çözüm bulunsaydı" dedi.