Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Gerenlik Koyu'nda yapılaşma tehlikesi | Son dakika haberleri

        Gerenlik Koyu'nda yapılaşma tehlikesi: "Konaklamasız Orman Parkı" olarak ihaleye çıkarılıyor

        Antalya'nın doğa harikası koylarından Gerenlik Koyu'nu içine alan, adını deniz tabanından çıkan tatlısu kaynaklarından alan 77 bin metrekarelik orman arazisi, "Konaklamasız Orman Parkı" olarak ihaleye çıkarılıyor. 1'inci Derece Doğal Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsündeki alanda 1190 metrekare yapılaşma izni verilecek. Kaş Belediye Meclis Üyesi Uğur Zafer Ünal, "Buranın halkı, on yıllardır kullandığı bu bölgeye para ödeyerek girecek ya da hiç giremeyecek. Buraya plajlar yapılacak, her yerde bungalovlar, betonarmeler yükselecek ve güzelim doğa katledilecek. Orman İşletme Müdürlüğü bilmelidir ki bu bölgenin bu tür işletmelere ihtiyacı yok" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 18:28 Güncelleme: 25.04.2025 - 18:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerenlik Koyu'nda yapılaşma tehlikesi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'nın Kaş ilçesi Patara Antik Kenti'nin de bulunduğu bölgedeki Yeşilköy Mahallesi Yalı mevkisinde bulunan 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi niteliğindeki doğa harikası Gerenlik Koyu'nu da içine alan 77 bin metrekare orman arazisi, "Konaklamasız Orman Parkı" adı altında ihale edilecek.

        DHA'nın haberine göre, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 29 Nisan Salı günü yapılacak. İhale dosyasına göre; 77 bin metrekarelik orman arazisinde lokanta, büfe, kahvehane, ibadethane, depo, yöresel ürünler satış üniteleri ile tuvalet ve otoparktan oluşan toplam 1190 metrekarelik yapılaşma öngörülüyor.

        Bakanlar Kurulu kararı ile 5 Şubat 2018'de "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescil edilen Gerenlik Koyu, 2020 yılında kaçak plaj ve izinsiz yol çalışmalarıyla gündeme geldi.

        REKLAM

        Bölgede emlakçılık yapan bir kişinin koyda iş makineleri ile izinsiz yol açma ve kaçak plaj olarak kullanma girişimleri, şikâyet sonrası kurumlar tarafından durduruldu. Bu kez orman parkı olarak bölgenin ihale ile özel bir firmaya verilecek olması tepkiyle karşılandı.

        İhaleye ilişkin dosyadaki ilgili kurum ve kuruluşlara ait görüşlerde; Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'nün bölgede kanalizasyon hattı ve içme suyu tesisi bulunmadığından, ASAT tarafından içme suyu ihtiyacının karşılanamayacağına yer verildi.

        ASAT'ın kurum görüşünde, bölgede altyapı olmadığı için Gerenlik Koyu'nun da bulunduğu alanda orman parkı adıyla plaj işletmesi açılması durumunda deniz suyunun da kısa sürede kirleneceğine dikkat çekildi.

        Gerenlik Koyu'nun doğal olarak korunması, herhangi bir yapılaşmaya açılmamasını isteyen bölge halkı ve tur tekne işletmecileri ile doğaseverler, ihalenin iptali için çağrıda bulundu.

        .png
        .png

        Bölge halkı ve tekneciler, koyda toplanarak açıklama yaptı. Kaş Belediye Meclis Üyesi Uğur Zafer Ünal, Orman İşletme Müdürlüğü'nün bu alanı mesire alanları adı altında ihaleye çıkaracağına dikkati çekerek, "Buranın halkı, on yıllardır kullandığı bu bölgeye para ödeyerek girecek ya da hiç giremeyecek. Buraya plajlar yapılacak, her yerde bungalovlar, betonarmeler yükselecek ve güzelim doğa katledilecek. Orman İşletme Müdürlüğü bilmelidir ki bu bölgenin bu tür işletmelere ihtiyacı yok. Ticari alan olarak, özel plaj olarak fazlasıyla var. Halkın denize girebileceği, sosyalleşebileceği alanlar gitgide kısıtlanmaktadır. Burada binlerce Kınıklı, Ovalı, Yeşilköylü, Pataralı, Kaşlı, Bezirganlı 60 bin kişinin denize girmesi mi önemli yoksa bir kişinin kar marjı mı önemli" dedi.

        Kaş ve Kalkanlı tekneciler de ihalenin iptalini istedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #antalya haberleri
        #gerenlik koyu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Bülent Uygun'un acı günü
        Bülent Uygun'un acı günü
        3 deprem arasında bağlantı var mı?
        3 deprem arasında bağlantı var mı?
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Habertürk Anasayfa