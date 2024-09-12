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        Haberler Gündem Güncel Gercüş'te üzüm makinesi dağıtıldı | Son dakika haberleri

        Gercüş'te çiftçilere üzüm sıkma makinesi dağıtıldı

        Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçilere yüzde yüz hibeli üzüm sıkma makinesi dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 18:56 Güncelleme: 12.09.2024 - 18:56
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        Gercüş'te üzüm makinesi dağıtıldı
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        Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçilere yüzde yüz hibeli üzüm sıkma makinesi dağıtıldı.

        Tarım Kredi Kooperatif bahçesinde düzenlenen törene, Batman Valisi Ekrem Canalp, Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Torlak, AK Parti İl Başkanı Yardımcısı Temin Orhan ve çiftçiler katıldı.

        Programda, 64 üzüm sıkma makinesi bağcılık faaliyetlerinde bulunan çiftçilere dağıtıldı.

        Vali Canalp, dağıtılan makineler ile üreticilerin bağcılıkta daha verimli ve modern bir üretim sürecine adım atacağını belirtti.

        Vali Canalp, "Makineler, saatte 200 kilogram üzüm sıkma kabiliyetine sahip. Çiftçiler, üzüm sıkma işlerini daha hijyen şekilde yapacak, zamandan tasarruf sağlayacak. Bu gibi desteklerle sürekli çiftçilerin yanındayız" dedi.

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        #yerel haberler
        #Batman
        #gercüş ilçesi
        #üzüm sıkma makinesi
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