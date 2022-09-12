Kazandibi’nin tarifine geçmeden önce bu geleneksel tatlının tarihine değinmek gerekir. Romalılardan Bizans’a oradan da Osmanlı’ya kültür geçişi yapmış olan sütlü tatlı zamanla oldukça değişmiştir. Romalılar bu tatlıyı yaparken genç bir horoz kullanır ve bu horozu haşlayarak yaparlarmış. Tatlıyı yaparken püf noktalarından birisi göğüs eti yeni kesildiğinden sıcak olduğu için daha kolay tiftilirmiş. Tiftilmiş tavuk göğüsü kaynatıldıktan sonra sütün içine atılır ve bir tahta tokmakla dövülerek pişirilirmiş. Süte iyice karışan tavuk etini koyultmak için badem eklenir ve yeniden karıştırılırmış. Son aşamada tatlandırmak için bal konurmuş.

Bizans’tan Türklere geçen tavuk göğüsü ek olarak kazandibi icat edilmiş. Temel farkı yapılan tepsi veya kazanın dibinin yakılıyor olmasıdır. Osmanlı döneminde halk zamanında işkembeden de kazandibi yapmıştır.

GERÇEK KAZANDİBİ TARİFİ

MALZEMELER

- 1 litre süt

- 1 su bardağı (200 gr) şeker

- 1 tavuk göğsü (pişmişinden 75 gr kullanılacak- tel tel ayrılmış 2 avuç)

- 400 gr sübye

SÜBYE MALZEMLERİ

- 250 gr kırık pirinç

- 400 ml su

Kazandibini yapmak için bir gece öncesinden 250 gram pirincin üzerini 3 parmak geçecek kadar su koyup bekletin. Daha sonra bu su sübye yapımı için kullanılıyor.

1 tavuk göğsünü düdüklü tencereye koyun. Üzerini geçecek kadar su ekleyip düdüklü tencerede kilitlendikten sonra 12 dakika haşlayın. Normal tencere de yapıyorsanız 25-30 dakika haşlayın. Süreler tavuğun tiftiklenmesi için önemli.

1 gece suda bekletilmiş pirinci suyu ile blender yardımıyla 2-3 dakika, pürüzsüz oluncaya kadar çekin.

Daha sonra 400gr sübyeyi en ince süzgeçten geçirerek tencereye koyun. Geri kalan sübyeyi diğer sütlü tatlılarınız için saklayabilirsiniz. Bu kullanılan nişasta orijinal tariflerin olmazsa olmazıdır.

Haşlanan tavuğu sıcakken çatalla tel tel ayırın. Mümkün olduğunca ince ayırmaya özen gösterin. Haşlanmış tavuğun 75 gramı yani 2 avuç kadarı kazandibi yapımı için yeterli olacaktır.

Sübyenin (nişasta) üzerine 1 litre sütü ekleyin ve 5-10 dakika kaynatın. Ardından incelttiğiniz tavukları içerisine ekleyin.

Ardından 15 dakika tahta kaşıkla karıştırarak pişirin. Tahta kaşık kullanımı muhallebi kıvam aldıkça tavukların incelmesine yardımcı olur.

Muhallebi karışımının içerisine 1 su bardağı şekeri ekleyip 10 dakika kısık ateşte çırparak pişirmeye devam edin.

Muhallebiyi ocaktan alın ve mümkünse metal bir tepsiye veya ısıya dayanıklı cam bir tepsiye muhallebiden bir parça dökün ince bir tabaka halinde yayın. Ocağın üzerinde kısık ateşte her tarafını eşit şekilde açılamamasına dikkat ederek yakın. Yakarken önce karamel kokusu gelmeli ardından çok hafif acı kokusu gelemeye başlayınca yakma işlemi tamamlanmış demektir. Ardından kalan muhallebiyi üzerine dökün.

Oda sıcaklığında yarım saat bekletin, ardından buzdolabına koyun. Dilimlemeden önce bıçağınızı biraz ıslatmanız daha rahat servis etmenize yardımcı olur. Afiyet olsun!