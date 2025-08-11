Georgina Rodriguez'ın paylaşımına tebrik yağdı

Portekiz'in dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun uzun süredir birlikte olduğu ve iki kızının annesi olan İspanyol sevgilisi Georgina Rodriguez, son sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

Georgina Rodriguez, sosyal medya hesabında bir hayli büyük tektaş yüzüğüyle verdiği pozu; "Evet istiyorum. Bu ve tüm hayatımda" notuyla paylaştı. Bu paylaşım, evlilik teklifi aldığı şeklinde yorumlandı.

Öte yandan Georgina Rodriguez’in gönderisinin altına çok sayıda tebrik mesajı yağdı.

Fotoğraflar: Instagram