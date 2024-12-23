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        Haberler Dünyadan Genesis grubunun solisti ve bateristi Phil Collins: Artık davul çalamıyorum - magazin haberleri

        Genesis grubunun solisti ve bateristi Phil Collins: Artık davul çalamıyorum

        Genesis grubuyla söylediği 'I Can't Dance', solo olarak söylediği 'Another Day in Paradise' gibi şarkılarıyla tanınan solist ve baterist Phil Collins, artık davul çalamadığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 12:17 Güncelleme: 23.12.2024 - 12:17
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        "Artık davul çalamıyorum"
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        Ünlü rock grubu Genesis'in vokalisti ve davulcusu olarak tanınan, solo olarak devam ettiği kariyerinde hem şarkı söyleyip hem de birden çok enstrüman çalan Phil Collins, sağlık durumunun kötüye gittiğini açıkladı.

        Genesis grubuyla söylediği 'I Can't Dance', solo olarak söylediği 'Another Day in Paradise' gibi şarkılarıyla tanınan 73 yaşındaki İngiliz müzisyen, 'Phil Collins: Drummer First' adlı belgeselde artık davul çalamamaya başladığını anlattı. Collins, "Tüm hayatımı davul çalarak geçirdim. Ani bir şekilde bunu yapamıyor olmak şoke edici" diye konuştu.

        Genesis ile 50 yıldır konserlerde davul çaldığını ve 1980'lerden bu yana solo turnelerde yer aldığını söyleyen Phil Collins, ellerinin ve bacaklarının eskisi kadar iyi olmadığını, grubuyla son performansının ardından Mart 2022'de davul çalmayı bırakmak zorunda kaldığını açıkladı.

        "Eğer yaptığım şeyi eskisi kadar iyi yapamazsam, rahatlamayı ve hiçbir şey yapmamayı tercih ederim" diyen Phil Collins; "Bir gün uyanırsam ve bir çift davul çubuğu tutabilirsem, o zaman bir şans veririm" ifadesini kullandı.

        Genesis, 1967'de kuruldu. Phil Collins, 1970'te gruba davulcu olarak katıldı. 2000'de müziğe ara veren grup, 2006'da yeniden bir araya geldi. Collins, en son grupla birlikte Mart 2022'de sahne aldığında bastonuyla ayakta durabildi.

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        #Phil Collins
        #Genesis
        #müzik
        #bateri
        #davul

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