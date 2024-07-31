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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Genesio'dan Fenerbahçe açıklaması - Futbol Haberleri

        Genesio'dan Fenerbahçe açıklaması

        Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacakları Fenerbahçe için açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.07.2024 - 09:53 Güncelleme: 31.07.2024 - 09:53
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        Genesio'dan Fenerbahçe açıklaması
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        Fenerbahçe'nin Lugano karşısında zorlandığını söyleyen Genesio, "Ön eleme turlarında maçlar her zaman zorlu geçiyor. Fenerbahçe veya Lugano fark etmeksizin rakibin kim olduğu çok önem taşımıyor. Fenerbahçe de bugün biraz zorlanmış; önce geri düşmüşler, sonra geri dönmüşler." ifadelerini kullandı.

        Turu geçmek için her şeyi yapacaklarını söyleyen Genesio, "Bu maçlarda fark çok az oluyor ve her şeyi detaylar belirliyor. Bu nedenle, her iki maçta da yüksek konsantrasyonla sahaya çıkıp şansımızı sonuna kadar zorlamalıyız. Yeterli kaliteye sahibiz, iki maç için de takımıma güvenim tam." sözlerini sarf etti.

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