GSB personel alımı ile ilgili resmi açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi ve 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim toplamda 1575 personel alınacağı belli oldu. Söz konusu açıklama sonrası merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.
GSB PERSONEL ALIMI YAPACAK!
"Sporda yaşadığımız devrimin bir tarafı tesis hamlesi ve rasyonel planlamaysa; diğer tarafı da insan kaynağı" diyen Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapılar, içindeki insan kaynağıyla doğru orantılı olarak başarılı olur.Biz bir yandan vatandaşlarımıza en modern tesis imkanlarını sunarken, bir yandan da bu ülkenin yetişmiş iş gücünü rasyonel bir şekilde istihdam etmenin çabası içerisindeyiz. Çünkü başarı doğru altyapının, doğru stratejiyle ve doğru iş gücüyle yönetilmesiyle gelir.Bakanlığımızın görev ve yetki alanına giren her konuda titizlikle yürüttüğümüz bir personel politikamız var. Sporda ve gençlik alanında yükselen tesisler, vatandaşlarımızın spora olan ilgisinin artması, hizmetlerin standardının korunması noktasında personel alım ihtiyacını da doğuruyor. Biz de bu süreçleri hızlı ve objektif bir şekilde yürüterek, her geçen gün Bakanlık ailemizi genişletiyoruz. Genişletmeye de devam edeceğiz.İşte en son 500 Yurt Yönetim Personeli, 4 bin 346 işçi ve 25 Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirmiştik.Yine millilik kapsamında 250 antrenör ve 100 spor uzmanı ve KPSS ile 1000 antrenör alımımız sonuçlanmak üzere. Ve bugün buradan müjdelemek isterim ki ailemize sözleşmeli yeni 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli daha katıyoruz. Toplamda alacağımız 1575 kişi şimdiden hayırlı uğurlu olsun."
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