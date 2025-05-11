Gençlerbirliği'nden renkli kupa töreni!

"YENİ STAT DOLACAK"

Sungur, Süper Lig'de çok daha güzel işler yapacaklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, ilk genel kurulda 'Süper Lig'e çıkacağız' diye söz verdik. Verdiğimiz sözü yerine getirdik. Tekrar bir şey söylemek istiyorum. Hedef, tabii Süper Lig şampiyonluğu değil. Bunun için önümüzde zamanımız var. Ama inşallah Ankara'mız bunu da görecektir. İlk hedefimiz şu; Avrupa kupaları bizim için hayal değil. Avrupa kupalarına gitme hedefimiz var. Biz 17 bin kişiye oynadık. Bunun için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 'Gençlerbirliği yeni statta kalenin arkasında küçücük bir yerde kalır, sesi de çıkmaz' diyenler, 17 bin kişiyi görünce utandılar. Oraya 40 bin kişi gelecek, o stat dolacak. Öncelikle hepimizin hedefi bu olmalı. Bu hedefe ulaşmak için hep birlikte çalışmamız gerekiyor."