Kulüpten yapılan açıklamada, "Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde teknik ekibimizde yer alan 2 antrenörümüzün test sonucu pozitif çıkmıştır. Antrenörlerimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.

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