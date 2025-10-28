Habertürk
        Gençlerbirliği'nde Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi! - Gençlerbirliği Haberleri

        Gençlerbirliği'nde Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi!

        Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 13:37 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:37
        
        
        
        
        

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Süper Lig hasretimize son veren, şampiyonluğumuzun paydaşlarından teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu ve ekibine, kulübümüze yaptıkları katkı ve yaşattıkları mutluluklar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Gençlerbirliği, Süper Lig'de bu sezon Hüseyin Eroğlu yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

        Başkent ekibi, geçen sezon Eroğlu idaresinde Trendyol 1. Lig'i 68 puanla 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e çıkarmıştı.

