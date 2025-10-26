Gençlerbirliği: 1 - Konyaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Umut Nayir ile Enis Bardhi'nin golleriyle 1-0'dan geri dönen Konyaspor, üç maçlık galibiyet hasretine son verdi ve puanını 14'e yükseltti. 90+7. dakikada Thalisson'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Gençlerbirliği ise haftayı 8 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Konyaspor oldu.
Konuk ekibe 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 45+2'de Umut Nayir ve 49. dakikada Enis Bardhi atarken, ev sahibinin tek golünü ise 28. dakikada Oğulcan Ülgün kaydetti.
Başkent ekibinde forma giyen Thalisson, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.
Üç maç sonra galip gelen Konyaspor puanını 14'e yükseltirken, Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Göztepe'ye konuk olacak. Konyaspor, Samsunspor'u ağırlayacak.