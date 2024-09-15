Gençlerbirliği: 1 - Erzurumspor FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, evinde Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti. 69. dakikada Moussa Djitte'nin golüyle kazanan Gençlerbirliği, puanını 8'e yükseltti. Erzurumspor FK ise haftayı 6 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Gençlerbirliği oldu.
Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 69. dakikada Moussa Djitte attı.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 8'e yükseltirken, Erzurumspor FK ise 6 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Pendikspor'a konuk olacak. Erzurumspor FK, evinde Esenler Erokspor'u ağırlayacak.