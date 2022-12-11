Stat: Eryaman

Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Bersan Duran, Emir Eray Eyisoy

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Abdullah Şahindere, Metehan Mert, Mert Kula, Gökhan Gül, Grechyshkin (Dk. 69 Muhammed Bayır), Serdarcan Eralp (Dk. 80 Ataberk Gök), Barış Alıcı, Belyaev (Dk. 88 Kağan Özkan), Gökhan Altıparmak, İlker Karakaş (Dk. 69 Aksel Aktaş)

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Fırat Şaşi, Mustafa Akbaş, Cengizhan Bayrak (Dk. 89 Yakup Kırtay), Estrela, Alican Özfesli (Dk. 74 Shala), Hasek (Dk. 88 Bergdich), Süleyman Koç (Dk. 74 Celal Hanalp), Muhammed Furkan Özhan (Dk. 58 Ufuk Budak), Olanare

Goller: Dk. 14 Süleyman Koç, Dk. 78 Olanare (Erzurumspor FK), Dk. 73 Gökhan Gül (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 10 Estrela, Dk. 70 Alican Özfesli, Dk. 90+2 Ufuk Budak (Erzurumspor FK), Dk. 84 Mert Kula (Gençlerbirliği)