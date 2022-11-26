Stat: Eryaman

Hakemler: Yiğit Arslan, Emrah Ünal, Özcan Sultanoğlu

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Abdullah Şahindere, Gökhan Gül, Muhammed Bayır (Dk. 50 Seyit Ali Kahya), Grechyshkin, Aksel Aktaş (Dk. 46 Ulusoy Mert Kabasakal), Barış Alıcı, Belyaev, Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 46 Gökhan Altıparmak), İlker Karakaş (Dk. 76 Baran Başyiğit)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Mithat Pala, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç (Dk. 46 Ercan Coşkun), Koray Altınay, Deniz Hümmet, Alper Potuk (Dk. 90+5 Papa), Emircan Altıntaş (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş), Bolasie (Dk. 78 Benhur Keser), Sefa Yılmaz (Dk. 88 Miya)

Goller: Dk. 7 Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Dk. 21 Emirhan Topçu, Dk. 63 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 90+2 Miya (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Dk. 87 Muhammed Bayır (Yedek kulübesinde) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 64 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 83 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)