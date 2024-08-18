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        Haberler Gündem Güncel Genç kadına kabusu yaşattı: Tacizci kurye yakalandı | Son dakika haberleri

        Genç kadına kabusu yaşattı: Tacizci kurye yakalandı

        İstanbul Pendik'te internet üzerinden sipariş veren genç kızı 3 gün boyunca taciz ettiği iddia edilen kurye, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan kuryenin 11 suçtan kaydı olduğu belirlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 13:27 Güncelleme: 18.08.2024 - 13:35
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          Pendik'te sipariş götürdüğü genç kızı taciz eden kurye yakalandı.

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          Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki D.K. internet üzerinden sipariş verdi.

          Yemeği getiren 35 yaşındaki kurye İ.Ç., siparişi teslim ettikten sonra iddiaya göre 3 gün boyunca genç kızın oturduğu binanın önünden ayrılmadı.

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          Sosyal medyada görüntüleri paylaşan D.K. yetkililerden yardım istedi.

          Görüntüler üzerine çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kurye İ.Ç.'yi yakalanarak gözaltına alındı.

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          Kuryenin 11 adet suç kaydı olduğu belirlendi. İ.Ç. adliyeye sevk edildi.

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