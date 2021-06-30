Genç kadın, eşinin tehdidini paylaştı!

DHA

Karasu'da yaşayan Derya Y., 7 ay önce, 6 yıllık eşi Recep Y.'ye boşanma davası açtı. Recep Y., iddiaya göre, farklı zamanlarda Derya Y.'nin oturduğu eve gidip, boşanma davasından vazgeçmesi için tehdit etti.

DHA'nın haberine göre, zaman zaman Derya Y.'nin kapısını tekmeleyip, tehditler savuran Recep Y., eve de hasar verdi. Derya Y., polise gidip şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan Recep Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Önceki gün yeniden Derya Y.'nin evine giden Recep Y., yine kapıyı tekmeleyip, ölümle tehdit etti. Derya Y., Recep Y.'nin tehditlerini ve kapıyı tekmelediği anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, 'Ölmek istemiyorum, lütfen sesimi duyun' yazarak, sosyal medyadan paylaştı.

BABASI KAPIYI TEKMELERKEN 'ANNE POLİSİ ARA' DEDİ

Paylaşımda, Recep Y.'nin kapıyı tekmeleyip, "Aç kapıyı" diye bağırdığı, Derya Y.'nin ise "Ne olursun git. Kapıyı açmayacağım. Çocuklar korkuyor. Açarsam beni döveceksin biliyorum" cevabını verdiği anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca çocuklardan birinin annesine "Anne polisi ara" dediği duyuldu.

Derya Y. ise bugün yeniden polise giderek, eşi Recep Y.'den şikayetçi oldu ve ifade verdi.

'SENİ ÖLDÜRECEĞİM, HER ŞEYİ HAZIRLADIM' DEMİŞ

Eşinin kendisini sık sık ölümle tehdit ettiğini söyleyen Derya Y., "Boşanmak için eşime dava açtım. Eşim sürekli kapımın önüne geliyor, bana şiddet uyguluyor, tehdit ediyor, çocukları alıp verirken. Ölüm korkusu başladı bende. Son 2 aydır `Seni öldüreceğim, her şeyi hazırladım sonra da buradan gideceğim´ diyor. Bu beni korkutuyor, 3 çocuğumla evimin bahçesine bile inemiyorum korkudan. Bana psikolojik baskı yapıyor, hakaret ediyor, küfrediyor, giyimime karışıyor, görüştüğüm insanlara ve evime gelen insanlara karışıyor. Sürekli baskı halinde hala. Böyle yaşayamıyor insan, sürekli ölüm korkusu yaşıyorum. Kapı çalınınca bile çocuklarım korkuyor. `Acaba şimdi kim geldi' diye soruyorlar ve `Anne kapı deliğinden bak´ diyorlar. Yaşayamaz hala geldim korkudan. Sindirdi beni ama artık bu durumdan çıkmam gerektiğini düşündüm" diye konuştu.

'BEN ÖLDÜKTEN SONRA TUTUKLANSA NE ANLAMI VAR?'

Eşinin telefonunu engellemesine rağmen başka numaralardan aradığını söyleyen Derya Y., ölmekten korktuğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ölmekten korkuyorum çünkü sürekli ölüm tehditleri alıyorum ve yapabilir, bunu da biliyorum. Kurtulamıyorum. Ben dava açtım, bugün tekrar ifade vermeye çağırdılar ama şu ana kadar bir sonuca ulaşamadık. Ben yardım istiyorum artık. Sokağa çıkamıyorum, çocuklarımla parka bile gidemiyorum. Karşıma çıktığı zaman biliyorum ki beni vuracak. Ben çocuklarımla mutlu şekilde yaşamak istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Ben öldükten sonra tutuklansa ne anlamı kalır ki? Ben yaşarken bana sahip çıkılsın istiyorum. Bu yüzden paylaşım yapmak zorunda kaldım çünkü sesimi duyuramadım. Ben yaşıyorum ve bugün bana sahip çıkılırsa yaşamaya devam edebilirim. Ben öldükten sonra 2 gün sosyal medyada arkamdan paylaşım yapmanın hiçbir anlamı yok. Çocuklarım var benim, çocuklarım için destek istiyorum."