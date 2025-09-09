Habertürk
        Genç DJ, kalp krizine yenildi!

        Genç DJ'in kahreden ölümü!

        Bolu'da acı bir ölüm meydana geldi. Olayda 2 gün önce nişanlanan DJ Elif Özcan, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

        Giriş: 09.09.2025 - 16:54 Güncelleme: 09.09.2025 - 16:54
        Genç DJ'in kahreden ölümü!
        Bolu'da DJ’lik yapan ve hata sonu nişanlanan Elif Özcan (30), 2 gün sonra kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre kentte konserlerde ve etkinliklerde DJ’lik yapan Elif Özcan, geçen cumartesi günü nişanlandı.

        Ailesi ve yakınlarıyla mutluluğunu paylaşan Özcan, nişanından 2 gün sonra, dün, kalp krizi geçirdi. Özcan, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Elif Özcan, Alıçören köyünde bugün, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.

