DHA

Tokat'ın Niksar ilçesinin Cedit Mahallesi'nde iki sokağın kesiştiği yolun durumuna göre inşa edilen bina gemiye benzetiliyor.

DHA'nın haberine göre kot farkı nedeni ile bir cephesi 2 katlı, diğer cephesi 3 katlı olan bina üçgen şeklini andıran bir plana sahip.

Yaklaşık 40 yıllık olduğu tahmin edilen binanın dar olan bölümü banyo ve tuvalet olarak kullanılıyor.

Evin ön tarafa göre daha geniş olan diğer bölümlerinde ise salon, yatak odası ve misafir odası yer alıyor.

Vatandaşların adres vermede ve buluşma noktası olarak işini kolaylaştıran ev ilginç görüntüsüyle dikkati üzerine topluyor.

Gemiyi andıran bölümünde pencere bulunmayan ilginç yapı önünde fotoğraf çekinenler sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

EŞİ BENZERİ YOK

Oğlu ile birlikte yaşadığı evi fiyatının uygun olması nedeniyle 6 yıl önce satın aldığını belirten 70 yaşındaki Necmettin Kaşut, ilginç mimarisi nedeniyle evin gemiye benzetildiğini kaydetti.

Mahalle sakinlerinden Nadir Özgen, yaklaşık 40 yıllık binanın görenlerin şaşkınlığını gizleyemediğin söyledi.

Mahalle sakinlerinden Kadir Kanat ise binanın mahallenin adeta bir simgesi olduğunu ifade ederek, “Yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor. Fotoğraf çekinip sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Binayı yolun durumuna göre bu şekilde yaptıklarını tahmin ediyorum. Adeta gemiye benzetilmiş. Bizde arkadaşlarımızla buluşurken ‘geminin orada buluşalım’ diyoruz. Bu evin eşi benzeri yok” dedi.