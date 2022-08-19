'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' zirvenin tek sahibi!

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‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ beşinci bölümüyle ABC1 20+'da 4,82 izlenme oranı (rating) 17,24 izlenme payı (share), AB'de 4,47 izlenme oranı (rating) 17,24 izlenme payı (share), TOTAL’de ise 3,97 izlenme oranı (rating) 14,64 izlenme payı (share) elde ederek tüm kategorilerde adını zirveye yazdırdı.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait, yönetmenliğini Altan Dönmez’in yaptığı dizi sosyal medyada da çok konuşuldu. #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi Twitter Türkiye’de 6 saat 20 dakika, dünyada ise 1 saat 35 dakika TT listesinde yer aldı. Ertan Saban (Sadi Payaslı) ve Devrim Özkan (Songül) ise oyunculuklarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

SADİ, GEÇMİŞİYLE GELECEĞİ ARASINDA!

Sadi Payaslı tek kalp ağrısı Derya’yı görünce büyük şok yaşadı. Payaslı geçmişiyle geleceği arasında sıkışmışken bir deniz kenarında hem Derya hem Songül’ün onun için gözyaşı döktüğünden habersizdi…

Avukatından iyi haber bekleyen Melek eline geçen duruşma tarihiyle neye uğradığını şaşırdı. Islahevine geri dönme ihtimali günden güne artınca Zülfikar ile olan ilişkisine devam etmeme kararı aldı. Bu karar Zülfikar’ı derinden etkiledi. Mert okuldan ayrılma ihtimaline karşılık son bir kez konuşmak için Gizem’in evine gitti. Mert Gizem’in kapısında Araz’la karşılaşınca ikili arasında büyük bir kavga yaşandı. Gizem ilk kez Mert’in tarafını tutunca bu durum ikilinin yakınlaşmasına sebep oldu.

Aylin eve dönüşü için düzenlenen partiye arkadaş grubunu da çağırdı. Kira borcunu ödemek için herkesten gizli iş bulan Gizem ise aynı partide garson olarak görev alınca durumu arkadaşlarından saklayamadı.

Mert, davetlilerden birinin Gizem’ e olan davranışına sessiz kalmadı ve tartışma yaşadı. Çıkan tartışma sonucu ekip evden kovulurken Gizem de işinden oldu. Mert ve Gizem’in arası yeniden açıldı.

“Beni hatırladın mı?”

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Songül’ün sitemi,

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MELEK’TEN CELAL’E ÖLÜMCÜL TEST

Derya’nın Mert’i okuldan almak için Yavuz’la konuşması ikili arasındaki ipleri kopma noktasına getirdi. Çok sinirlenen Mert çantasını alıp, evi terk etti. Kalmak için gittiği yer ise fark etmeden de olsa ikinci sığınağı olan yerdi. Annesinin evde olmadığı zamanda duyduğu sesler Melek’i şüphelendirdi. Korku içinde neler olduğunu anlamaya çalışan Melek, sonunda Celal’in yalan söylediğini fark etti. Genç kız annesine Celal’in yürüdüğünü ispatlayabilmek için Celal’i ölümcül bir teste tabi tuttu.

Melek Celal’in yürüdüğünü kanıtlayabilecek mi?

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

SHOW TV’nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin altıncı bölüm tanıtımı yayınlandı. Sadi’nin evinde kalmak isteyen Mert, Songül’ün soruları karşısında şaşkınlık yaşarken, Derya’nın özür dilemek isteyen Gizem’e sert tepkisi dikkat çekiyor. Heyecan dolu bir bölümün sinyallerinin verildiği tanıtımda, “Sadi ile Derya yüzleşecek mi?” sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 6. Bölüm 1. Tanıtımı;

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.