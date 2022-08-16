'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 'Araz'ına ödül!

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Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ adlı yapım, kısa sürede ekranın en sevilen dizilerinden biri haline gelirken, genç oyuncularıyla da adından söz ettiriyor.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’de 'Araz' karakterini canlandıran Mustafa Açılan, önceki akşam İstanbul Hilton Bomonti Hotel'de gerçekleştirilen Lider Marka Ödülleri’nde ‘En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.

Ödülünü almak üzere sahneye geldiğinde çok heyecanlı olduğunu söyleyen Açılan, “Bu benim ilk ödülüm, sanırım yeri hep ayrı olacak. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Seyircinin beğenisini toplamaktan ve böyle güzel bir ödülü almaktan mutluluk duyuyorum. BKM ailesine ve yönetmenimiz Altan Dönmez’e çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ 5. bölüm tanıtımı;

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.