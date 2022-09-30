SHOW TV ekranlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde 'Melek' rolünü canlandıran Rojbin Erden hakkında merak edilen, "Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Melek'i Rojbin Erden kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Rojbin Erden hangi dizilerde oynadı?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

ROJBİN ERDEN KİMDİR?

1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Rojbin Erden, modellikle ve oyunculukla uğraşmaktadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü mezunu olan ünlü isim, ilk kez SHOW TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinde oyunculuk deneyimi yaşamıştır.

ROJBİN ERDEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?