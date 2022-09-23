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SHOW TV’nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Sadi ve Songül’ün yakınlaştığı anların ekrana geldiği heyecan dolu tanıtımda ikilinin arasında yaşanacaklar yeni bölüme duyulan ilgili artırıyor. Evlerinden atılan Gizem ve annesinin gözyaşları izleyenlerin yüreğine dokunurken, nefeslerin tutulduğu mahkeme sahnesinde Melek’in kaderi belli oluyor.

‘GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ’NİN 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sünnet düğününde herkes eğlenirken Sadi bir anda ortadan kayboldu. Çatıdaki Kırdarların adamını ortadan kaldıran Sadi, daha sonra olan biteni Songül’le paylaştı. Sadi’nin olayı çözme şekli Songül’ün içine dert oldu. Derya, Songül’ün istediği raporu vermek için okula uğrayınca Sadi ile Mert’i konuşurken gördü. Ama ikili arasındaki konuşmaya kulak misafiri olunca Derya’nın söyledikleri Sadi’yi zor durumda bıraktı. Gizem’in annesi Türkan, Rıza ve küçük kızının evinde işe girdi. Rıza kızına çok düşkün bir babaydı. Gizem, annesine yardım etmek için Rıza’nın evine geldi. O sırada Rıza’yı evin şoförü zanneden Gizem, Rıza’nın kim olduğunu öğrenince büyük bir mahcubiyet yaşadı. Türkan bu sırada Gizem’den habersiz onun hayatıyla ilgili kararlar almaya başladı. Üstüne plaka geçirildiğini öğrenen Osman Baba soluğu trafik şubede aldı ve ona yardımcı olma görevi Songül’e verildi. Osman’ın Songül’e karşı şüpheli yaklaşımı Songül’ü bir hayli rahatsız etti. Kırdarlar ve Osman Baba’nın birlikte hareket etmeye başladığını öğrenen Sadi, Songül’ü korumak için harekete geçti.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle 29 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.