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'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'den 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel ön izleme yayınlandı!

Show TV’nin beğeniyle izlenen, yapımını BKM’nin üstlendiği dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 16 Mart Perşembe günü yayınlanacak 31. bölümünden anlamlı bir ön izleme geldi. Diziden ‘18 Mart Çanakkale Zaferi’ için hazırlanan sahne duygusal dakikalar yaşattı.

Giriş: 15.03.2023 - 02:18 | Güncelleme: ABONE OL
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'den 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel ön izleme yayınlandı!
HABERTURK.COM

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait dizinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstleniyor. ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Attila Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alıyor.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 31. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

https://www.showtv.com.tr/dizi/sahne/gelsin-hayat-bildigi-gibi-31-bolum-on-izlemesi/110319

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Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay

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