4 saat 45 dakika TT oldu

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SHOW TV’nin BKM imzalı büyük ilgi gören dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin dün akşam yayınlanan bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Final sahnesinde Sadi’nin Servet tarafından kaçırılması bölüme damgasını vurdu. Songül ve Sadi’nin birbirini kıskandığı bölüm sosyal medyada çok konuşuldu. #Payaslılar etiketi ile 4 saat 45 dakika boyunca Twitter Türkiye’de TT listesinde yer aldı.

Dün akşam yayınlanan bölümde; Sadi ve Songül bir yandan Derya’yı bulmak için harekete geçerken diğer yandan da Mert’i Kıvanç’tan uzak tutmaya çalıştı. Derya’nın izine ulaşan Payaslılar yola çıkarken bu sırada hastanede ihale başladı. Organize şubenin de desteğiyle yürütülen operasyon başarıyla sonuçlanırken Derya da evine güvenli bir şekilde döndü. Gizem’in okuldaki devamsızlığı sadece öğretmenlerin değil Araz’ın da dikkatini çekti. Araz, yalnızlıktan dolayı iyice dağıtan ve kendini eğlenceye veren Gizem’i toparlamak için peşine düştü. Ancak Araz’ın Ozan’la Gizem’i samimi bir şekilde görmesi kavgaya yol açtı. Gizem ve Araz’ı eve girerken gören Mert ikiliyi yanlış anlayınca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu durumdan haberdar olan Aylin, Araz’dan hesap sordu. İtalyan bir uyuşturucu kuryesini çıkarılacağı mahkemeye kadar koruma görevi Songül’e verildi. Sadi, Songül’ün 24 saat boyunca İtalyan bir adamla aynı yerde kalacağını duyunca kıskançlığını belli etmeden duramadı. Songül’ün yokluğunda da Sadi’yi koruması için Ankara’dan görevli polis Pelin Görkem geldi ve Payaslılar arasında bir kıskançlık krizi daha çıktı.

Songül, Roberto’yu koruma görevini Sadi’ye anlatıyor;

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Songül, Sadi’yi kıskanıyor;

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SADİ KAÇIRILDI!

Final sahnesinde ise Songül’ü görmek için kılık değiştiren Sadi karısını ziyaret etti. İkilinin bu kısa süreli görüşmesi Servet’in itirafçıyı ele geçirmesine sebep oldu. Roberto’yu son anda yakalayan Songül çalan telefonla Servet’in yaşadığını öğrendi. Sadi’yi ele geçiren Servet, Songül’e karşı kozunu kullandı.

İşte heyecan dolu final sahnesi;

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SONGÜL, SADİ’Yİ KURTARABİLECEK Mİ?

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin gelecek hafta ekrana gelecek yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Servet’in Sadi’ye işkence uyguladığı tanıtımda “Songül, Sadi’yi kurtarabilecek mi?” sorusunun yanıtı büyük bir merak konusu oluyor. Silahlı iki adamın Gizem’in evini basması ise dikkat çekiyor.

İşte 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 29'uncu Bölüm Tanıtımı;

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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