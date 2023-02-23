GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kıvanç’ın Sadi ve Songül’den istediği yardım sonunda Payaslılar işin peşine düşer. Diğer taraftan ablasının kaçırıldığını öğrenen Mert bu durumdan Kıvanç’ı sorumlu tutarken ikilinin arasını bulmak da Sadi’ye kalır.
Yalnızlıktan dolayı iyice dağıtan ve kendini eğlenceye veren Gizem’in okul devamsızlığı hocalarından sonra hem Araz’ın hem de Mert’in dikkatini çeker. Araz, Gizem’i bulduğu yerde tanıdık bir simayla kavga çıkarırken Gizem ve Araz’ı eve girerken gören Mert ise hayal kırıklığı yaşar.