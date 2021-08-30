11 ilde sağanak yağış var!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık