Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. Gelinler ve Kayınvalideler arasında yine çekişme yaşandı.

GELİNİM MUTFAKYA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakya'nın 6 Şubat 2020'de yayınlanan 453. bölümünde Özden-Burçin Saruhan, Gönül-Dilan Aydoğan, Nurcan-Nihan Fevzioğlu ve Zübeyde-Ayça Nergis çiftleri "Lahana Makarnası" yemeği için yarıştı.

Günün birincisi ve çeyrek altının sahibi gelin 14 puanla Dilara ve Nihan oldu. Kura sonucunda çeyrek altın Nihan'ın oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 6 ŞUBAT 2020

Günün en düşük puanını alan gelini 10 puanla Burçin ve Ayça