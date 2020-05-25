Gelinim Mutfakta neden yok? Gelinim Mutfakta sezon finali mi yaptı? soruları yarışmanın geçtiğimiz Cuma günkü bölümünde cevap buldu. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar geri döndü ve kıyasıya bir mücadele verdi. İşte Fatih Ürek'in açıklaması ile birlikte Gelinim Mutfakta'daki son durum...

GELİNİM MUTFAKTA NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta geçtiğimiz Cuma günü 530. bölümüyle sezon finali yaptı. Fatih Ürek'in veda konuşması yapmasıyla duygusal anlar yaşandı. Program önümüzdeki sezon kaldığı yerden devam edecek.

GELİNİM MUTFAKTA SEZON FİNALİNDE KİM KAZANDI

Haftanın en yüksek puanını alarak 5 altın bileziğin sahibi gelin belli oldu. 71 puanla ELİF haftanın birincisi oldu. Elif hem toplam 90 altın bileziğe ulaşarak Ezgi ile birincilik koltuğunu paylaşmış oldu hem de sezon finalinin kazanan yarışmacısı oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Muıtfakta'da sezon finali yapıldığı için elenen yarışmacı belirlenmedi. Sadece haftanın kazananı 5 altın bileziğin sahibi oldu.