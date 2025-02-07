Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

Gelinim Mutfakta puan durumu ile elenen ve birinci olan isim bugün belli olacak. 6 Şubat’ta yayınlanan programda Işıl 15 puan, Ezgi 16 puan, Duygu 11 puan, Elif 19 puan almıştı. Peki 7 Şubat 2025 Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu, puan durumu nasıl?