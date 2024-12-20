Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim bugün belli oluyor. Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın final gününde rekabet artarak devam ediyor. En son Selcan, Rojda, Beyzanur ve Aysun'dan çeyrek altını alan isim Selcan olmuştu. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 20 Aralık Gelinim Mutfakta altın bileziği kim aldı?