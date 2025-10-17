Habertürk
        Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 17 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı

        Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 17 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı

        Gelinim Mutfakta birincisi, elenen ismi 17 Ekim 2025 cuma günü izleyici tarafından merak ediliyor. Bu hafta yarışmada Hanife, Tuğba, Miyase, Maysa buluyor. Haftanın dördüncü gününde Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Miyase oldu. Peki, 17 Ekim 2025 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu ve diğer tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 14:15 Güncelleme: 17.10.2025 - 17:06
        • 1

          Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) haftanın finalinde açıklanıyor. Gelinim Mutfakta günün birincisi tadım, puan ve yorumlamanın ardından bugün yarışmaya bir gelin veda etti. Hafta boyunca en yüksek puanı alan gelin ise bileziklerin sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? 17 Ekim Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı?

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

          Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan ve gün birincisi olan gelin Miyase oldu.

          Gelinim Mutfakta 17 Ekim Cuma günü elenen isim Öykü oldu. Öykü gelinin sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya devam etmemesi uygun bulundu.

          SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Haftanın dördüncü gününde Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Miyase oldu. Tuğba ise eksi 2 ceza puanı aldı.

        • 3

          GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILAR

          Hanife

          Tuğba

          Miyase

          Maysa

